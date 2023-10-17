الهند بصدد إطلاق تجريبي لكبسولة مأهولة استعدادا لإرسال روادها إلى المدار

ستجري وكالة الفضاء الهندية في 21 أكتوبر أول إطلاق تجريبي لكبسولة مأهولة إلى الفضاء، في إطار التحضير لإطلاق أول طاقم من روادها إلى مدار الأرض.

وذلك بموجب برنامج "غاغانيان" الفضائي. صرح بذلك للصحفيين وزير الحكومة الهندية جيتندرا سينغ المسؤول عن تطوير القطاعيْن الفضائي والذري في الحكومة الهندية. وقال إن التجربة تقضي بإطلاق كبسولة مأهولة وعودتها إلى الأرض والبحث عنها بعد هبوطها في خليج البنغال.

إقرأ المزيد

وقالت صحيفة Hindustan Times الهندية إن الكبسولة المأهولة ستطلق إلى ارتفاع 11 -14 كيلومترا، ثم سيتم انفصالها عن الصاروخ ليهبط على سطح البحر.

وأشار سينغ إلى أن نجاح هذه التجربة ستمهّد الطريق لأول رحلة غير مأهولة لمركبة "غاغانيان" الفضائية، ستعقبها رحلة فضائية مأهولة إلى مدار الأرض المنخفض.

يذكر أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أعلن في أغسطس عام 2018 رسميا أن بلاده سترسل أول طاقم فضائي وطني إلى المدار بحلول أغسطس 2022، عندما تحتفل الهند بمرور 75 عاما على التحرر من الحكم الاستعماري البريطاني.

وقد أطلق على المشروع اسم Gaganyan، ما يعني باللغة السنسكريتية "المركبة السماوية". وكان من المقرر أن يقضي أفراد الطاقم الثلاثة ما بين خمسة وسبعة أيام في المدار، وكانت مجموعة من رواد الفضاء الهنود قد أتمت تدريبها في "مدينة النجوم" الروسية بضواحي موسكو. لكن تم في نوفمبر عام 2022 تأجيل العمل على تحقيق المشروع بسبب تفشي وباء فيروس "كورونا".

ويخطط الآن لأن تتحقق الرحلة الفضائية المأهولة لرواد الفضاء الهنود نهاية العام المقبل. وستسبقها رحلتان غير مأهولتان لمركبة "غاغانيان".

المصدر: تاس