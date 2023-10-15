رائد فضاء روسي: وحدة "ناؤوكا" في المحطة الفضائية تعمل بشكل اعتيادي

أعلن رائد الفضاء الروسي، أوليغ كونونينكو أن المشكلة التي حصلت مع دائرة التبريد الاحتياطية في وحدة "ناؤوكا" الروسية التابعة للمحطة لم تؤثر على عمل الوحدة.

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وقال رائد الفضاء: "لم يؤثر تسرب سائل التبريد من دائرة المبرد الخارجية (الاحتياطية) لوحدة ناؤوكا على عمل القسم الروسي في المحطة ولا حتى على حياة الطاقم، ولم يتم تأجيل أية تجارب علمية هناك".

وأضاف: "كل شيء على ما يرام في المحطة، ولم يتم تعديل العمل بسبب حالة الطوارئ، ولم يتم تأجيل أية تجارب، أي أن الوضع لم يؤثر على حياتنا بأي شكل من الأشكال".

وأشار كونونينكو إلى "أن ظروف درجات الحرارة على وحدة ناؤوكا في المحطة مريحة، ولم يمتنع الرواد هناك عن ممارسة التمارين الرياضية على أجهزة الجري، وأجروا جميع التمارين الرياضية بالكامل".

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وكانت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" قد ذكرت في وقت سابق أن تسربا حصل في سائل التبريد الخاص بدائرة المبرد الخارجية (الاحتياطية) التابعة لوحدة "ناؤوكا" الروسية في المحطة الفضائية الدولية، وأشارت إلى أن هذه المشكلة لم تؤثر على عمل الوحدة، ولا تشكل خطرا على حياة الطواقم في المحطة.

المصدر: تاس