روسيا تطور محركا لصاروخها الفضائي الواعد متعدد الاستخدام

أعنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" أن الخبراء في روسيا يعملون على مشروع لتطوير محرك لصاروخ فضائي جديد قابل لإعادة الاستخدام أكثر من مرة.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة: "في سبتمبر الماضي عقد اجتماع للمجلس العلمي والتقني لمؤسسة إينيرغوماش التابعة لوكالتنا، وعرض على الحضور نتائج تطوير محرك جديد لصاروخ كورونا الروسي الواعد القابل لإعادة الاستخدام".

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى إينيرغوماش سيساهم في مشروع تطوير الصاروخ الجديد مركز ماكييف الحكومي الروسي لصناعات الفضاء، ومركز Keldysh للصناعات التقنية، ومعهد البحوث المركزي للهندسة الميكانيكية في روسيا، وشركة Agat الروسية، وشركة كومبوزيت، وعدد من الشركات والمؤسسات الروسية الأخرى".

وتبعا للبيان فإن المرحلة القادمة من العمل البحثي المتعلق بتطوير الصاروخ المذكور ستتم وفقا للنتائج التي ستحصل عليها مؤسسة "إينيرغوماش" الروسية والتي ستطور نموذجا لمحرك هذا الصاروخ، وستختبره في حجرات خاصة تابعة للمعهد المركزي لدراسة ديناميكية الهواء في روسيا.

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وكان فلاديمير ديغتيار، المدير العام لمركز "ماكييف" الحكومي الروسي للصناعات الفضائية قد ذكر في وقت سابق "أن التكلفة المنخفضة لإطلاق صاروخ كورونا الروسي الواعد ستمكن من استعمال هذا الصاروخ 100 مرة في عمليات الإطلاق الفضائي".

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الصاروخ الجديد سيكون طوله 38.07 م، وكتلته ستتراوح ما بين 302 و315 طنا، وسيكون قادرا على نقل حمولة تزن 5.5 طن إلى المدارات القريبة من الأرض، وإعادة الحمولات إلى الأرض من أماكن ترتفع 10 آلاف متر عن سطحها.

المصدر: RT+وكالات روسية