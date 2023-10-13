إطلاق صاروخ Vega с مع قمرين صناعيين إلى الفضاء

أعلنت شركة Arianespace عن نجاح عملية إطلاق صاروخ من نوع Vega с، حمل على متنه قمرين صناعيين إلى مدارات الأرض.

وجاء في بيان صادر عن الشركة: "تمت بنجاح عملية إطلاق صاروخ من نوع Vega с من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية، الصاروخ حمل إلى مدارات الأرض قمر Theos-2 التايلاندي المخصص لمراقبة الأرض، وقمر Formosat-7R/Triton التابع لوكالة الفضاء التايوانية".

وأشار البيان إلى أن عملية الإطلاق كانت من المفترض أن تتم مساء الجمعة (ليلة السبت بتوقيت موسكو)، ولكن أوقفت العملية قبل لحظات من انطلاق الصاروخ بسبب مشكلة فنية، ولذلك تم تأجيلها لمساء يوم الأحد (ليل الاثنين بتوقيت موسكو).

تم تطوير القمر الصناعي Theos-2 بواسطة شركة Airbus Defense and Space التايلاندية، الجهاز الذي يبلغ وزنه 425 كغم قادر على التقاط صور فائقة الدقة لسطح كوكبنا، وهو مصمم للمراقبة والمساعدة في منع عواقب الكوارث الطبيعية، أما قمرFormosat-7R/Triton فتم تطويره من قبل وكالة الفضاء التايوانية وهو مجهز بمعدات لدعم أنظمة الملاحة العالمية، وأوضحت Arianespace أن هذا الجهاز سيسمح للعلماء بحساب تدفقات الرياح فوق المحيطات وسينقل البيانات إلى خبراء الأرصاد الجوية، ما سيساعد على التنبؤ بكثافة ومسار الأعاصير.

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وتجدر الإشارة إلى أن وكالة الفضاء الأوروبية وشركة Arianespace كانتا قد قررتا في وقت سابق إيقاف إطلاق صواريخ Vega-C بعد المشكلة التي حدثت في ديسمبر العام الماضي عند محاولة إطلاق أحد هذه الصواريخ إلى الفضاء، إذ كان من المفترض أن يحمل الصاروخ إلى مدارات الأرض قمرين صناعيين هما Pleiades Neo 5 وPleiades Neo 6، المخصصين لاستشعار الأرض عن بعد، ولكن العملية فشلت بسبب عطل أصاب محركاته بعد إطلاقه بدقيقتين و27 ثانية.

المصدر: تاس