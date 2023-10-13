"ناسا" لا تستبعد المشاركة في المشروع الصيني الروسي القمري

تجعل "ناسا" الأبواب مفتوحة أمام المشاركة الأمريكية في المشروع الروسي الصيني الخاص بإنشاء المحطة القمرية العلمية.

صرحت بذلك تيفيني ترافيس المدير التنفيذي لمشروع Gateway القمري المداري لشؤون الاتصالات الاستراتيجية.

وقالت: "دائما توجد إمكانيات يمكن دراستها، وتوجد دائما كذلك إمكانيات للتعلم والانضمام، لذلك يجب أن تكون الأبواب مفتوحة دائما".

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يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" والصين وقعتا في مارس عام 2021 مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال إنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية. وفي أثناء تحقيق هذا المشروع سترسل إلى القمر محطات " تشانغ إيه - 6"، " تشانغ إيه - 7"، " تشانغ إيه - 8" الأوتوماتيكية، وستكون الغاية من البعثات القمرية الأولى تجربة التكنولوجيات المحورية، مما سيسمح لاحقا بالبدء في إنشاء مجمع للوسائل العلمية التجريبية التي يمكن التحكم فيها عن بعد.

وسترسل أول بعثة خاصة بالمشروع إلى القمر بحلول عام 2026. ويخطط لاختتام المشروع بحلول عام 2028.

يذكر أن "ناسا" تخطط لإرسال رواد الفضاء إلى القمر بحلول عام 2025.

المصدر: تاس