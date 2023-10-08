المجمع الروسي لمراقبة النفايات الفضائية في جنوب إفريقيا يعمل بكامل بقدرته

يعمل المجمع البصري الإلكتروني الروسي لمراقبة النفايات الفضائية، والذي تم إنشاؤه في جنوب إفريقيا في يوليو عام 2023، بكامل طاقته.

ويجري هناك العمل على تدريب المتخصصين الأفارقة. صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية خومبولاني موداو، المدير التنفيذي لوكالة الفضاء الوطنية لجنوب إفريقيا على هامش المؤتمر الفلكي الدولي الـ74 في باكو الأذربيجانية.

وقال: "لقد قمنا بتشغيل هذا المجمع الذي يعمل بكامل طاقته".

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وأعرب موداو عن قناعته بأن المجمع الروسي سيسهم في دراسة الفضاء وحماية المنشآت الفضائية التابعة لجنوب إفريقيا.

وحسب مدير وكالة الفضاء فإن التعاون مع مؤسسة "روس كوسموس" الروسية سيساعد بريتوريا في ضمان تنمية اقتصاد الفضاء.

يذكر أن المجمع الروسي الإلكتروني البصري لمراقبة النفايات الفضائية افتتح في جنوب إفريقيا نهاية يوليه الماضي. وتم إنشاء المجمع بموجب اتفاقية موقعة بين "روس كوسموس" الروسية ووكالة الفضاء الوطنية لجنوب إفريقيا. ويمكنه اكتشاف الحطام الفضائي على ارتفاعات تتراوح من 120 كيلومترا إلى 40 ألف كيلومتر، وكذلك تحديد الإحداثيات الزاوية للأجسام الفضائية والتعرف عليها ومقارنتها بقاعدة البيانات.

المصدر: تاس