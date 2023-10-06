"ناسا": لا يوجد ما يمنع إرسال رواد فضاء أمريكيين بواسطة "سويوز" الروسية

قال شون فولر ممثل وكالة "ناسا"، إن هذه المؤسسة الأمريكية لا ترى وجود ما يمنع مواصلة إرسال رواد الفضاء الأمريكيين على متن مركبات "سويوز" الروسية إلى محطة الفضاء الدولية.

وأضاف فولر في حديث لمراسل "تاس"، على هامش المؤتمر الدولي الرابع والسبعين للملاحة الفضائية في باكو: "من المهم جدا بالنسبة لنا أن نمتلك هذه الإمكانية، ولا أرى وجود أي سبب لتغييرها".

إقرأ المزيد

وأشار فولر، الذي عمل سابقا مديرا لبرامج رحلات الفضاء المأهولة التابعة لوكالة "ناسا" في روسيا، إلى أن استخدام "سويوز" لنقل رواد الفضاء الأمريكيين، مهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة.

وأضاف: "لقد كان هذا الأمر ناجحا، ونتطلع إلى مواصلة ذلك في المستقبل".

وذكر فولر أنه يتم كذلك إرسال رواد الفضاء الروس، إلى محطة الفضاء الدولية على متن مراكب فضائية تجارية أمريكية.

وشدد على أهمية هذا النوع من التعاون، خاصة إذا كان من الضروري إجلاء طاقم المحطة بأكمله بشكل عاجل.

وقال: "إحدى الحالات المحتملة: أن يكون أحد أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية مريضا ويجب أن يعود. سواء كانت المركبة الفضائية- أمريكية أو روسية، يعود الطاقم بأكمله إلى الأرض".

وكمثال على التنفيذ الناجح للتعاون في مجال الرحلات الجوية إلى محطة الفضاء الدولية، استشهد فولر برحلة استكشافية شارك فيها رواد الفضاء سيرغي بروكوبيف وديمتري بيتلين، بالإضافة إلى رائد فضاء ناسا فرانك روبيو، الذي عاد إلى الأرض في 27 سبتمبر على متن المركبة الفضائية "سويوز إم إس -23" بعد أطول بعثة في التاريخ إلى محطة الفضاء الدولية.

في يوليو 2022، وقعت هيئة الفضاء الروسية "روس كوسموس" مع "ناسا" اتفاقية حول الرحلات الجوية إلى محطة الفضاء الدولية، تتضمن استخدام الرواد الروس لمراكب كرو دراغون، والأمريكيين لمركبات "سويوز" الروسية.

المصدر: تاس