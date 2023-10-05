روسيا تقترح على البرازيل وتركيا وجنوب إفريقيا المساهمة في مشروع محطتها الفضائية المأهولة

دعت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" البرازيل وتركيا وجنوب إفريقيا للمشاركة في مشروع محطة الفضاء الروسية المأهولة التي تخطط "روسكوسموس" لإطلاقها.

وقال يوري بوريسوف مدير "روس كوسموس"، إن الوفود المشاركة في مؤتمر باكو الفلكي الدولي أبدت اهتمامها بالمشروع الروسي.

وأضاف أن اللقاءات والاتصالات الثنائية في إطار المؤتمر أظهرت أن الاهتمام بميدان الفضاء الروسي والإنجازات الفضائية الروسية كبير جدا في العالم.

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وقال:"أبلغنا زملاءنا بخططنا لمحطة الفضاء الروسية ومواصلة برنامج الفضاء المأهولة، ووجهنا إليهم دعوة المشاركة فيها".

وأضاف: "يبدي الزملاء في البرازيل وتركيا وجنوب إفريقيا اهتماما صادقا بمشاريعنا، وعلاقاتنا جيدة على وجه الخصوص مع البلدان الأعضاء في منظمة "بريكس".

ومن المنتظر أن تنطلق إلى الفضاء أول محطة روسية مأهولة عام 2027، للمرة الأولى منذ انتهاء عمل آخر المحطات السوفيتية في التسعينات.

أما رواد الفضاء سيزورونها بحلول عام 2028 ومن المتوقع أن تباشر المحطة عملها بشكل كامل عام 2032.

المصدر: تاس