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روسيا تطور 136 قمرا جديدا لاستشعار الأرض

الفضاء

روسيا تطور 136 قمرا جديدا لاستشعار الأرض
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" أنها تعمل على تطوير جيل جديد من الأقمار الصناعية لاستشعار الأرض عن بعد.

وقال رئيس الوكالة يوري بوريسوف خلال المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في باكو اليوم: "بدأت وكالة "روس كوسموس" تطوير مجموعة من أقمار "غريفون" الصناعية الصغيرة، لمراقبة الأرض بالكامل".

وأضاف: "لقد بدأنا تطوير الأقمار الجديدة، سيكون لدينا 136 قمرا منها في المدار، وستوفر هذه الأقمار معلومات دقيقة عن أي منطقة في روسيا والعالم بأسره".

وأشار بوريسوف إلى أن "روس كوسموس" ستستحدث شبكة أرضية واسعة لتلقي ومعالجة البيانات من أقمارها المستقبلية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد.

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وتعمل روسيا في السنوات الأخيرة على تطوير عدة أنواع من أقمار الاستشعار، منها أقمار Arktika وOkean وZond.

كما تسعى لاستحداث منظومة من الأقمار متنوعة الاستخدام في الاتصالات والإنترنت في جميع مناطق الأرض.

المصدر: تاس

 

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