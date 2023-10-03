الصين ترحب بانضمام دول أخرى لبرنامجها لاستكشاف القمر

أعلنت هيئة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) أن الصين ترحب بمشاركة الدول والمنظمات الدولية الأخرى في برنامجها لاستكشاف القمر.

وخلال فعاليات المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية التي عقدت في العاصمة الأذربيجانية قال العالم في مركز أبحاث القمر التابع لـ (CNSA) وانغ تشيونغ:" ترحب الصين بمشاركة الدول والمنظمات الدولية الأخرى في برنامج مهمة Chang'e-8 المستقبلية المخصصة لاستكشاف القمر، وهي مستعدة لإيصال المركبات الفضائية الاجنبية إلى سطح القمر".

وأضاف: "إن فرص التعاون مع المجتمع الدولي مفتوحة، ونحن ندعو الشركاء الدوليين إلى إجراء عمليات مشتركة في إطار مهمة استكشاف القمر، في إطار مهمة Chang'e-8 ستكون الصين قادرة على إيصال المركبات الفضائية الأجنبية إلى القمر لإجراء الأبحاث العلمية، وبالتالي ومن خلال هذه المهمة ستكون الصين والدول الأخرى قادرة على استكشاف سطح القمر بشكل مشترك، ومن الممكن استخدام منصات الهبوط الصينية لإيصال مركبات الدول الأخرى إلى سطح القمر".

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وكانت الصين قد أشارت في وقت سابق إلى أنها سترسل عدة مركبات إلى القمر منها Chang'e-6 وChang'e-7 وChang'e-8، ومن المفترض أن تطلق مركبة Chang'e-8 عام 2028 لتقوم المركبة باستكشاف القمر وسحطحه لاستخدام موارده في بناء قاعدة علمية هناك.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" وقعت مع هيئة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) اتفاقيات عام 2017 لتطوير برنامج للتعاون في مجالات الفضاء، ويتضمن البرنامج عدة مجالات منها دراسة القمر والفضاء السحيق، والتعاون في مجالات علوم الفضاء وتقنياتها، والتعاون في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، والتعاون في مجالات استشعار الأرض عن بعد، وفي مارس العام الماضي وقع رئيس مؤسسة "روس كوسموس" أيضا مع رئيس (CNSA) اتفاقية إضافية لدفع التعاون في مجال استحداث محطة قمرية للأبحاث العلمية.

المصدر: فيستي