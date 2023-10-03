المنظومة الروسية للإنذار الفضائي تنفذ 15 مليون عملية رصد وقياس يوميا

أعلن يوري بوريسوف مدير وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" أن منظومة "درب التبانة" الروسية للإنذار من الأخطار الفضائية، تنفذ 15 مليون عملية رصد وقياس يوميا.

وقال بوريسوف في المؤتمر الفلكي الدولي في باكو، إن المنظومة تسمح بتحقيق 15 مليون عملية قياس يوميا وضمان الموثوقية العالية للمعلومات عن وجود الأجسام الاصطناعية والطبيعية الخطيرة للحيلولة دون اصطدامها بالأرض.

إقرأ المزيد

وأشار بوريسوف إلى أن المنظومة تحمل طابعا عالميا، ويمكن تشكيلها في ظروف التعاون الدولي واسع النطاق، وأن البلدان التي تنضم للمشروع ستحصل على كل المعلومات اللازمة لضمان سلامة الأقمار والمركبات الفضائية التابعة لها.

يذكر أن المنظومة الروسية تضم 65 مرصدا أرضيا ومجموعة من الأقمار على المدار.

جدير بالذكر ان المدير التنفيذي لـ"روس كوسموس" لشؤون البرامج المستقبلية ألكسندر بلوشينكو كان قد اعلن في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية أن القطاع الفضائي للمنظومة سيتضمن مجموعة من الأقمار الصناعية الخاصة التي من شأنها مراقبة الفضاء القريب من الأرض.

ويتوقع أن يطلق أول قمر صناعي للمنظومة عام 2027.

المصدر: تاس