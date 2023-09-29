نظرة من الفضاء.. كيف يجب أن يعيش الناس على الأرض لتفادي الصراعات!

أعلن رائد الفضاء الروسي أندريه فيديايف خلال مؤتمر صحفي أن سكان الأرض لكي يتجنبوا الصراعات يجب أن يتعايشوا مع بعضهم كما يفعل الرواد في المحطة الفضائية الدولية.

وردا على سؤال يتعلق بالعلاقات ما بين رواد الفضاء الروس والأمريكين وتأثير السياسة على هذ العلاقات قال فيديايف:"إن حياة رواد الفضاء في المحطة المحطة الفضائية الدولية هي أوضح مثال على الطريقة التي ينبغي أن يعيش بها الإنسان على الأرض. إذا عشنا هكذا على الأرض فلن نواجه أي فتنة أو متاعب أخرى".

وفي تعليق على نفس الموضوع أيضا قال رائد الفضاء الروسي، سيرغي بروكوبييف الذي عاد من المحطة الفضائية مؤخرا: "العلاقات المتوترة بشكل كبير بين موسكو وواشنطن في آخر سنة ونصف لم تؤثر على العلاقات ما بين رواد الفضاء التابعين لروس كوسموس وناسا الذين حافضوا على الاحترام المتبادل فيما بينهم، وبقوا محترفين في عملهم في المقام الأول".

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وأضاف: "الحقيقة هو أننا (رواد الفضاء) نحافظ على الاحترافية في مجالنا، وعندما نكون على متن المحطة الفضائية نكون وكأننا على متن (غواصة)، فإذا حصل شيء ما فعلينا جميعا الخروج من المأزق معا، لذلك فإن العلاقات فيما بيننا جديدة جدا، لم تكن هناك أية خلافات على الإطلاق.. يمكننا القول أننا تجنبنا هذا الموضوع".

المصدر: نوفوستي