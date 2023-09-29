رائد روسي: لم أشعر بالإحباط بعد إبلاغنا بتمديد فترة بعثتنا الفضائية

عقد رائدا الفضاء الروسيان سيرغي بروكوبيف ودميتري بيتيلين مؤتمرا صحفيا في وكالة "تاس" اليوم، غداة عودتهما إلى الأرض على متن مركبة "سويوز إم إس – 23" من محطة الفضاء الدوية.

وسجل الرائدان رقما قياسيا جديدا من حيث فترة المكوث في المحطة الفضائية الدولية التي استمرت ما يزيد عن سنة.

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وقال سيرغي بروكوبيف مجيبا على سؤال عما شعر به عندما عرف أنه سيضطر إلى الإقامة في المحطة سنة كاملة بدلا من 6 أشهر: "لم نشعر بالطبع بمزيد من الفرح من هذا الخبر، لكننا لم نشعر بالإحباط أيضا. جميعنا محترفون، ويجب أن نكون مستعدين لأي مفاجأة. وكنا مقتنعين بقدرتنا على التحمل على تمديد البعثة وتنفيذ كل المهام الجديدة الموكلة إلينا. ولم يكن هناك أي رد فعل سلبي وبالطبع واجهنا بعض الحزن بسبب تأجيل اللقاء بعائلاتنا لكننا سريعا ما اعتدنا على هذا الوضع الجديد وقبلناه كما هو".

يذكر أن هذا الطاقم الفضائي وصل إلى المحطة الدولية على متن مركبة "سويوز إم إس – 22" في 21 سبتمبر عام 2022.

وكان يخطط أولا لأن يعود الطاقم إلى الأرض في الربيع الماضي، ولكن تم تمديد البعثة الفضائية بسبب انخفاض الضغط في الدائرة الخارجية للمبرد التابع لنظام التحكم الحراري في مركبة "سويوز إم إس – 22" الفضائية الروسية يوم 15 ديسمبر الماضي. ومن أجل ضمان العودة الآمنة لرواد الفضاء تم إرسال مركبة "سويوز إم إس – 23" الفضائية الروسية غير المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية.

وقد حطّم الطاقم الفضائي يوم 11 سبتمبر رقما قياسيا من حيث مدة رحلة فضائية واحدة بعد أن مكث أفراده في المحطة الفضائية الدولية لمدة 355 يوما.

المصدر: تاس