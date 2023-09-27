ناسا تعلن عن خطة جريئة بقيمة مليار دولار لإعادة المحطة الفضائية إلى الأرض في عام 2030

كشفت وكالة ناسا عن خطة تبلغ كلفتها مليار دولار لإحالة محطة الفضاء الدولية (ISS) إلى التقاعد وإعادتها إلى الأرض.

ومن المقرر أن تقوم وكالة الفضاء بإيقاف تشغيل المختبر المداري في عام 2031 بسبب الضغوط التي تراكمت على الهيكل بمرور الوقت.

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وقدم مركز جونسون لرحلات الفضاء التابع لناسا طلبا للحصول على تصميمات لمركبة US Deorbit Vehicle ، أو اختصارا USDV، والتي كان يشار إليها سابقا باسم "قاطرة الفضاء"، لإزالة محطة الفضاء الدولية من مدارها في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.

وستدفع وكالة ناسا المال لأي شركة تبتكر تصميم "قاطرة الفضاء"، والتي ستكون مركبة قوية بما يكفي لسحب محطة الفضاء الدولية من مدارها وإرسالها نحو كوكبنا.

وتخطط الوكالة لاستخدام مركبة USDV لتوجيه محطة الفضاء الدولية من مدارها على ارتفاع يتراوح من 460-370 كم، بأمان إلى الغلاف الجوي للأرض.

وستستمر المحطة في الاقتراب من الأرض، لتصل إلى "نقطة اللاعودة" على ارتفاع 175 ميلا فوق السطح.

والتي ستدفع المحطة من ارتفاع 280 كم (175 ميلا) فوق سطح الأرض إلى نحو 120 كم (75 ميلا)، حيث ستبدأ هبوطها النهائي في المحيط الهادئ، في بوينت نيمو، وهي منطقة بين نيوزيلندا وأمريكا الجنوبية تستخدم غالبا كمقبرة للمركبات الفضائية، وقد تم دفن ما لا يقل عن 260 مركبة هناك.

وإذا سارت الأمور وفقا لخطة ناسا، فبعد انتهاء برنامج محطة الفضاء الدولية، ستستمر الرحلات الجوية والأبحاث التجارية في محطات فضائية يقودها رواد الصناعة، والتي هي الآن في مراحلها الأولى من التطوير.

.@NASA requests proposals from U.S. industry for a spacecraft to safely deorbit the International Space Station as part of its planned retirement. https://t.co/UFKbED7LPJ — International Space Station (@Space_Station) September 21, 2023

ومن المقرر تقديم مقترحات إنشاء مركبة USDV في 17 نوفمبر، وتتوفر المزيد من التفاصيل حول المتطلبات على موقع الحكومة الأمريكية.

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وكتب مسؤولو ناسا في تدوينة يوم 20 سبتمبر للإعلان عن طلب تقديم المقترحات: "في ختام برنامج محطة الفضاء الدولية، سيتم إخراج المحطة من مدارها بطريقة خاضعة للرقابة لتجنب المناطق المأهولة بالسكان". وأضافوا أن مركبة الشحن الروسية Progress، والتي تُستخدم عادة لتعزيز مدار محطة الفضاء الدولية بشكل دوري، لن تكون كافية لهذه المهمة. وعلى هذا النحو، فإن "الحل الجديد للمركبة الفضائية من شأنه أن يوفر قدرات أكثر قوة لإخراج المدار بشكل مسؤول".

وأكدت ناسا أن مركبة USDV ستكون مسؤولة عن إخراج الجزء الأمريكي من المدار، لكنها لم تقدم تفاصيل حول كيفية قيام الشركاء الدوليين الرئيسيين الآخرين بإزالة أقسامهم من المدار. وأشار مسؤولو ناسا: "إن مساهمات الشركاء تعتمد على نسبة الملكية الجماعية للوكالة"، معتبرين أن مدار محطة الفضاء الدولية هو "مسؤولية مشتركة" بين الشركاء.

وتعد محطة الفضاء الدولية أكبر هيكل فضائي بناه البشر على الإطلاق، ويديرها اتحاد يضم خمس وكالات فضائية من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا. وقد ساهمت جميعها باستثناء كندا بوحدات في المحطة على مدار الـ 24 عاما الماضية، والتي تم استخدامها في التجارب العلمية ومراقبة الفضاء وأماكن المعيشة والتخزين، وغيرها.

وخططت ناسا في الأصل لإخراج محطة الفضاء الدولية من الخدمة بعد 15 عاما من بدء التشغيل، ولكن تم تجاوز هذا الجدول الزمني منذ ذلك الحين. لكن المختبر المداري أظهر تآكلا يجعل من الضروري إنتهاء خدماتها.

المصدر: سبيس