شركة روسية خاصة تخطط لإطلاق قمر صناعي لاستشعار الأرض عن بعد

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن شركة "Stilsoft" الروسية الخاصة تخطط لإطلاق أول قمر صناعي طورته لاستشعار الأرض عن بعد.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "في مايو 2024 من المفترض أن تطلق شركة Stilsoft أول قمر صناعي روسي خاص يتميز بدقة عالية مخصص لاستشعار الأرض عن بعد، هذا القمر سيكون الأول من أصل 9 أقمار من نوع Stilsat تقوم الشركة بتطويرها وإنتاجها لإرسالها إلى مدارات الأرض".

وأشار البيان إلى أن شركة "Stilsoft" كانت قد أبرمت اتفاقية مع شركة "Terra Tech" التابعة لـ"روس كوسموس" بهدف التعاون في مجالات استشعار الأرض عن بعد.

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وفي أغسطس الفائت كان الرئيس التنفيذي لشركة "Steelspace" التابعة لشركة "Stilsoft"، أنطون بروماك قد أشار إلى أن أول قمر من أقمار Stilsat من المفترض أن يرسل إلى مدارات الأرض في الربع الثاني من عام 2024، وسيتم إنجاز هذه الخطوة كجزء من التعاون مع الشركاء الصينيين.

وتعمل عدة شركات روسية خاصة حاليا على مشاريع لتطوير وإطلاق أقمار صناعية إلى الفضاء، ومنها شركة Sputniks التي تخطط لإطلاق كوكبة من الأقمار النانوية إلى مدارات الأرض.

المصدر: فيستي