هنغاريا تأمل بأن يستمر التعاون مع روسيا في مجال تكنولوجيا الفضاء

أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو أن بلاده تأمل في أن يستمر التعاون مع روسيا في مجالات تكنولوجيا الفضاء.

وردا على سؤال حول التفاعل بين البلدين في قطاع الفضاء قال الوزير لوكالة "تاس" الروسية:"التعاون التكنولوجي جار والشركات الهنغارية تتفاعل مع الشركات الروسية. ونأمل أن يستمر ذلك".

وأضاف:"هنغاريا تخطط لإرسال رائد فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية ربيع عام 2025، وهذا يعني أن رواد الفضاء الهنغاريين سيعملون مع زملائهم الروس على متن المحطة".

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وكانت هنغاريا قد أشارت في وقت سابق إلى أنها وقعت عقودا مع شركة AxiomSpace الأمريكية لإرسال رائد فضاء هنغاري إلى المحطة الفضائية الدولية، وفي أكتوبر المقبل سيبدأ أربعة مرشحين من رواد الفضاء الهنغاريين التدريب على الرحلة القادمة في الولايات المتحدة، ولاحقا سيتم تخفيض عدد المتدربين إلى اثنين، وبعدها سيتم اختيار أحدهما ليكون الرائد الأساسي للرحلة.

وذكر وزير الخارجية الهنغاري أن الرائد الذي سترسله بلاده إلى المحطة الفضائية الدولية "من المفترض أن يجري 8 تجارب علمية على متن المحطة في غضون 31 يوما تقريبا، وأن يوصل إلى المحطة 12 جهازا هنغاري الصنع للاختبارات العلمية".

المصدر: تاس