هونغ كونغ تخطط لإطلاق أول قمر صناعي طورته محليا

ذكرت صحيفة South China Morning Post أن هونغ كونغ تخطط لإطلاق أول قمر صناعي من تطويرها في نوفمبر المقبل.

وتبعا للصحيفة فإن قمر Hong Kong Star الجديد المخصص لاستشعار الأرض عن بعد من المفترض أن تطلقه هونغ كونغ من منصة بحرية قبالة سواحل مقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.

ومن جهتها أشارت شركة HK Aerospace Technology Group التي صنعت القمر إلى أن الاختبارات التي أجريت على القمر الجديد كانت ناجحة، وأنها تخطط لإنتاج حوالي 300 قمر صناعي تجاري سنويا بدءا من العام المقبل.

تم تجهيز أول قمر من أقمار Hong Kong Star بأنظمة بصرية عالية الدقة تسمح له بالتقاط صور واضحة سيتم استخدامها في مجالات استشعار الأرض عن بعد وفي تصميم المدن الذكية ومراقبة الكوارث الطبيعية.

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وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن هونغ كونغ تخطط لإطلاق 720 قمرا من أقمار Hong Kong Star إلى مدارات الأرض مستقبلا.

المصدر: تاس