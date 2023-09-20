طاقم مركبة Soyuz MS-23 الروسية يستعد للعودة إلى الأرض

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" أن بعض روادها على متن المحطة الفضائية الدولية بدأوا التحضير لعملية عودتهم إلى الأرض.

وحول الموضوع قال رائد الفضاء الروسي المتواجد على المحطة، دميتري بيتيلين: "قام أفراد طاقم المركبة الفضائية Soyuz MS-23 بفحص بدلاتهم الفضائية للتأكد من عدم وجود أي تسرّب فيها، وذلك استعدادا للعودة إلى الأرض في 27 سبتمبر الجاري".

وأضاف: "قمت أنا وزميلي، سيرغي بروكوبييف ورائد فضاء تابع لوكالة ناسا بارتداء البدلات ونفخها للتأكد من سلامتها، الاختبار جرى بنجاح، والبدلات باتت مختومة الآن وجاهزة للعمل".

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وصل رائدا الفضاء الروسيين، سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتيلين إلى المحطة الفضائية الدولية في سبتمبر العام الماضي، وكان من المفترض أن يعودا إلى الأرض قبل مدة لكن تقرر تمديد مدة إقامتهم في المحطة حتى 27 سبتمر 2023 بسبب ظهور مشكلات في مركبة Soyuz MS-22 التي كانت ستعيدهم إلى الأرض، لذا أرسلت مؤسسة "روس كوسموس" مركبة Soyuz MS-23 ليعودا على متنها.

المصدر: تاس