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بالفيديو.. روسيا تطلق مركبة "سويوز" مع دفعة من الرواد إلى المحطة الفضائية

الفضاء

بالفيديو.. روسيا تطلق مركبة
Sputnik sergey savostianov
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انطلقت من قاعدة "بايكونور" الفضائية مركبة Soyuz MS-24 التي حملت على متنها دفعة من الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية.

وحملت المركبة إلى المحطة رائدي الفضاء الروسيين، أوليغ كونوننكو ونيكولاي تشوب، ورائدة ناسا، لورال أوهارا.

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن أوهارا ستعود إلى الأرض على متن المركبة نفسها، أما كونوننكو وتشوب فسيبقيان على متن المحطة لسنة تقريبا، وسيعودان إلى الأرض على متن مركبة Soyuz MS-25 .

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وحمل المركبة إلى الفضاء صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1a تم تزينيه بعدة شعارات منها شعار مكرّس للذكرى الـ 130 لتأسيس مدينة نوفوسيبيرسك، وشعار للذكرى الـ 125 لتأسيس مسرح تشيخوف في موسكو.

المصدر: RT

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