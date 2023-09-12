الولايات المتحدة تطلق أقمارا صناعية للتجسس على الأجهزة الفضائية الروسية والصينية

أطلقت القوات الفضائية الأمريكية ومكتب الاستطلاع الوطني أقمارا صناعية "لمراقبة الأجهزة الفضائية الروسية والصينية، التي قد تشكل خطورة على الأقمار الصناعية الأمريكية".

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وتشير Defense News، إلى أن صاروخ النقل Atlas V أطلق يوم 10 سبتمبر الجاري من قاعدة القوات الفضائية الأمريكية في كيب كانافيرال وعلى متنه أقمار للعمل ضمن مجموعة مهمة Silent Barker، التي بعد تشغيلها ستراقب الأجسام والأنشطة الخطرة في المدار الأرضي الجغرافي المتزامن (Geosynchronous Orbit).

ووفقا لـ Defense News أصبحت مسألة مراقبة النشاطات في الفضاء ذات أولوية قصوى، لأن "روسيا والصين تظهران علامات على عدوان محتمل". وعلى الرغم من أن معظم مهام مراقبة الفضاء تنفذ بواسطة أجهزة استشعار أرضية، لكنها لا توفر التفاصيل المطلوبة، التي يؤمل أن تحققه مهمة Silent Barker .

وبحسب سارة مينيرو العضو سابقا في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، من المتوقع أن تتكون مجموعة المراقبة من عدد الأقمار الصناعية التي ستعمل على ارتفاع 35.4 ألف كيلومتر فوق سطح الأرض، وهذه المجموعة من الأقمار الصناعية ستزيد من قدرة القوات الفضائية الأمريكية على تعقب الأجهزة الفضائية للعدو في المدار.

المصدر: تاس+ لينتا. رو