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مركبة الشحن الصينية "Tianzhou 5" تحترق في الغلاف الجوي.

الفضاء

مركبة الشحن الصينية
Legion-Media Alejandro Miranda
محطة الفضاء الصينية
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انفصلت مركبة الشحن الصينية "Tianzhou 5" عن محطة الفضاء الصينية بعد انتهاء مهمتها، واحترقت في الغلاف الجوي للأرض، وسقطت الأجزاء المتبقية منها في المحيط الهادئ.

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وتشير "إدارة برنامج رحلات الفضاء المأهولة الصينية"، إلى أن عملية انفصال المركبة، واحتراقها وإغراق الأجزاء التي لم تحترق في الجزء الجنوبي من المحيط الهادي، جرت تحت مراقبة الخبراء الصينيين.

وبحسب المصدر، فقد انفصلت المركبة "Tianzhou 5" يوم 11 سبتمبر بعد أن أكملت مهمتها وحققت "نتائج ملهمة" في تنفيذ برنامج الفضاء الصيني.

ويذكر أن المركبة "Tianzhou 5" أطلقت إلى الفضاء في 12 نوفمبر 2022 بواسطة صاروخ النقل "CZ-7 Y6" وعلى متنها مواد غذائية، وأجهزة، ومعدات، ومستلزمات ضرورية خاصة برواد الفضاء.
ووفقا للخطة المقررة، انفصلت المركبة عن محطة الفضاء الصينية يوم 5 مايو وبعد 33 يوما عادت والتحمت بها ثانية. وكان الهدف من هذه العملية اختبار معدات محددة.

المصدر: تاس

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