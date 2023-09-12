الهند تقترح على دول مجموعة العشرين تطوير أقمار صناعية لمراقبة المناخ

قدمت الهند اقتراحات للدول الأعضاء في مجموعة العشرين لتطوير أقمار صناعية جديدة لمراقبة مناخ كوكب الأرض.

وأثناء حديثه في الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين التي عقدت في نيودلهي مؤخرا أشار رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي إلى أن بلاده تقترح على الدول الأعضاء في المجموعة مشروعا لاستحداث كوكبة من الأقمار الصناعية لمراقبة مناخ الأرض.

وقال خلال الكلمة: "أنتم تعلمون جميعا النجاح الذي حققته مهمة Chandrayaan-3 القمرية التي أطلقتها الهند، وأن البيانات التي سنحصل عليها من هذه المهمة ستكون مفية للبشرية جمعاء، تقترح الهند إطلاق مهمة جديدة في إطار مجموعة العشرين لتطوير أقمار صناعية جديدة لمراقبة البيئة والمناخ".

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وأضاف: "سيتم تبادل بيانات المناخ والطقس التي تم الحصول عليها من هذه المهمة مع جميع البلدان، وخاصة تلك الموجودة في الجنوب العالمي.. الهند تدعو جميع دول مجموعة العشرين للانضمام إلى هذه المبادرة".

المصدر: RT