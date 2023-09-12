روسيا تطلق قمرا صناعيا جديدا لمراقبة جليد القطب الشمالي

ذكرت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في البلاد يحضرون لإطلاق قمر صناعي جديد من أقمار Arktika-M لاستشعار الأرض عن بعد ودراسة حالة الجليد في القطب الشمالي.

وتبعا للمعلومات التي حصلت عليها وكالة "تاس" الروسية فإن إطلاق ثاني قمر من أقمار Arktika-M الروسية من المقرر أن يتم في منتصف ديسمبر 2023.

وفي أبريل الماضي، وخلال زيارة رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين لمؤسسة "لافوشكين" الروسية للصناعات الفضائية أبلغه المسؤولون في المؤسسة أن العمل جار على تطوير ثاني قمر من أقمار Arktika-M، والقمر في مراحل الإنتاج الأخيرة، ومن المفترض أن يطلق إلى الفضاء في ديسمبر العام الجاري.

أطلقت روسيا أول قمر من أقمار Arktika-M من قاعدة بايكونور الفضائية في 28 فبراير 2021، وبشكل عام تخطط لإطلاق 4 أقمار من هذا النوع ستستخدم في استشعار الأرض عن بعد ومراقبة الأحوال الجوية ومراقبة بحار وجليد القطب الشمالي، كما سيمكن لهذه الأقمار تأمين خدمات الاتصالات.

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وأشارت وسائل إعلام روسية في وقت سابق أيضا إلى أن روسيا ستعمل على تطوير وضمان عمل مجموعة دائمة من الأقمار الصناعية التي ستستعمل لأغراض الأرصاد الجوية والمائية، والأبحاث الأوقيانوغرافية والفيزيائية، منها أقمار Meteor وElectro وArktika وOkean وZond، إضافة إلى أقمار Canopus وCondor المخصصة لمراقبة البيئة الأرضية.

المصدر: فيستي