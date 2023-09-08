صحيفة: جنوب إفريقيا ستنضم إلى المشروع الروسي الصيني لبناء المحطة القمرية العلمية

أعلنت صحيفة Global Times أن جنوب إفريقيا ستنضم إلى المشروع الذي تخطط في إطاره روسيا والصين لبناء محطة علمية دولية على القمر.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة فإن وكالتي الفضاء في جنوب إفريقيا والصين وقعتا مذكرة تفاهم وتعاون في مجالات الفضاء، أصبحت أول اتفاقية من نوعها بين البلدين، الأمر الذي يعني انضمام جنوب إفريقيا للمشروع الروسي الصيني المشترك لبناء محطة أبحاث علمية على القمر.

وذكرت الصحيفة أن الطرفين اتفقا على تنفيذ مشاريع هندسية في المحطة الواعدة، والتعاون في تشغيل المحطة، وتدريب الكوادر اللازمة لاستحداث وتشغيل المحطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشاريع المشتركة في قطاع الفضاء جزء هام من مبادرة "حزام واحد، طريق واحد" ونقطة رئيسية في برامج التعاون الصيني الإفريقي، ففي عام 2021 بلغت قيمة صناعة الفضاء في إفريقيا 19.49 مليار دولار وتتجه نحو الارتفاع، عام 2022 قامت 13 دولة إفريقية بتشغيل 48 قمرا صناعيا، ستة منها تم صنعها في الصين.

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يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية وإدارة الفضاء الصينية وقعتا في مارس 2021 مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال إنشاء المحطة القمرية العلمية حيث تعول روسيا والصين على الاستفادة من خبراتهما المشتركة لرسم خارطة الطريق الخاصة ببناء المحطة العلمية على سطح القمر وتحقيق مشاريع مشتركة في مدار القمر.

المصدر: تاس