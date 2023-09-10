 فرنسا تعرض مركبة جوالة ستطلق إلى المريخ في عام 2027

عرض المركز الوطني الفرنسي لبحوث الفضاء مركبة ستطلق عام 2027 إلى الكوكب الأحمر، ضمن مهمة استكشاف أقمار المريخ.

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ويشير المكتب الإعلامي للمركز، إلى أن هذه المركبة (روفر) التي أطلق عليها اسم Idefix تصمم بالتعاون مع مركز الفضاء الألماني (DLR) ومن المقرر أن تبدأ في أوائل عام 2027 بجمع عينات من تربة القمر فوبوس الذي يعتبر أكبر أقمار المريخ.

ويبلغ وزن هذه المركبة 25 كلغم وطولها 51 سم ولن تجلب إلى الأرض أكثر من 10 غرامات من تربة القمر فوبوس، كما يمكن أن تتضرر عند هبوطها على سطحه.

ويقول العالم الفرنسي باتريك ميشيل المشرف على المشروع: "ليس لدينا أي فكرة ومعلومات عن سلوكها على سطح القمر المذكور الذي لم يدرس جيدا. لذلك قد تساعد عينات التربة التي سيجمعها العلماء على تسليط الضوء على تاريخ النظام الشمسي وبيئة المريخ".

المصدر: نوفوستي