روسيا تطور تقنيات جديدة للاتصال بالقسم الروسي في المحطة الفضائية

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" أن خبراءها يعملون على تطوير تقنيات جديدة للاتصال مع القسم الروسي في المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة:"يجري العمل على تطوير مجمّع Orion-Ts الإلكتروني الجديد الذي يحوي على أنظمة استقبال وإرسال للبيانات، والمخصص لتأمين الاتصالات بالقسم الروسي في المحطة الفضائية الدولية، هذا المجمع سيكون موجودا في مدينة زيلينوغورسك على أراضي شركة ريشيتنيوف التابعة لمؤسستنا".

وأضاف البيان:"على أراضي شركة ريشيتنيوف بدأت عملية بناء محطة أرضية جديدة تحوي على تقنيات ستستخدم في تقديم الخدمات للرحلات الفضائية المأهولة، ومجمّع Orion-Ts الذي سيتواجد في هذه المحطة سيؤمن الاتصالات مع القسم الروسي في المحطة الفضائية الدولية".

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وأشار البيان إلى أن شركة "ريشيتنيوف" لديها منذ سنوات مركز في زيلينوغورسك يستخدم في عمليات التحكم بالمركبات الفضائية ويعمل لصالح "روس كوسموس"، والمحطة الأرضية الجديدة ومجمع "Orion-Ts" بعد انتهاء الاختبارات سيعملان بالتنسيق مع المركز المذكور.

المصدر: فيستي