"سبيس إكس" تشكر وكالة الفضاء الروسية على تعاونها بعد عودة مركبة "دراغون" إلى الأرض

أعربت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن امتنانها لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، على التعاون معها في مهمة مركبة "دراغون" التي عادت إلى الأرض مؤخرا بنجاح.

وفي كلمة بثه الموقع الإلكتروني لوكالة "ناسا" شكر المتحدث باسم "سبيس إكس" بينجي ريد كل من ساهم بإنجاح هذه المهمة وأعرب عن امتناته لـ"ناسا" و"روس كوسموس" والإمارات على الثقة والشراكة والتعاون المكثف في هذه المهمة.

وعادت المركبة التابعة لشركة "سبيس إكس" صباح اليوم الاثنين من المحطة الفضائية الدولية إلى الأرض وهبطت في المحيط قبالة سواحل فلوريدا الأمريكية، وحملت على متنها طاقم مهمة Crew-6 الذي ضم رائد الفضاء الروسي أندريه فيديايف، ورائدي "ناسا" ستيفن بوين وودي هوبورغ، ورائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.

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تم إطلاق "دراغون" إلى محطة الفضاء الدولية في 2 مارس الماضي من قاعدة من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، باستخدام صاروخ Falcon 9 من صنع "سبيس إكس، وفي اليوم التالي التحمت المركبة بوحدة Harmony التابعة للقسم الأمريكي في المحطة، وأصبح فيديايف ثاني رائد فضاء روسي يطير إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبات "دراغون" كجزء من برنامج الرحلات الفضائية المشتركة الروسية-الأمريكية.

المصدر: تاس