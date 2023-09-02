"ناسا" و"سبيس إكس" تؤجلان عودة طاقم "كرو 6" إلى الأرض

أجّلت "ناسا" و"سبيس إكس" عودة أربعة رواد من محطة الفضاء الدولية حتى يوم غد الأحد على الأقل، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وأعلنت "ناسا" و"سبيس إكس" يوم الجمعة 1 سبتمبر، أن كبسولة التي ستحمل طاقم "كرو 6" ستنفصل عن المحطة الدولية فجر الأحد الـ3 من سبتمبر بعد 24 ساعة من الموعد المقرر لعودتها إلى الأرض.

Weather delay: @NASA and @SpaceX are standing down from the Sept. 2, departure of #Crew6 from the @Space_Station.



The next available undocking opportunity is no earlier than 7:05am ET on Sept. 3, with a splashdown no earlier than 12:07am ET on Sept. 4.https://t.co/wtlYbi9d7qpic.twitter.com/ioKq6XD4XZ — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) September 1, 2023

وستحمل الكبسولة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، ورائد الفضاء الروسي أندريه فيديايف، والرائدين الأمريكيين ستيفن بوين، وودي هوبورغ.

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المصدر: "ناسا" + "سبيس"