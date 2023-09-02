 
مباشر

"ناسا" و"سبيس إكس" تؤجلان عودة طاقم "كرو 6" إلى الأرض

الفضاء

Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vz00

أجّلت "ناسا" و"سبيس إكس" عودة أربعة رواد من محطة الفضاء الدولية حتى يوم غد الأحد على الأقل، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وأعلنت "ناسا" و"سبيس إكس" يوم الجمعة 1 سبتمبر، أن كبسولة التي ستحمل طاقم "كرو 6" ستنفصل عن المحطة الدولية فجر الأحد الـ3 من سبتمبر بعد 24 ساعة من الموعد المقرر لعودتها إلى الأرض.

وستحمل الكبسولة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، ورائد الفضاء الروسي أندريه فيديايف، والرائدين الأمريكيين ستيفن بوين، وودي هوبورغ.

إقرأ المزيد
النيادي ينشر فيديو لتجربة بدلة
النيادي ينشر فيديو لتجربة بدلة "سبيس إكس" قبل عودته إلى الأرض

المصدر: "ناسا" + "سبيس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا