Arianespace تعلن عن موعد استئناف إطلاق صواريخ Vega-C إلى الفضاء

أعلنت شركة Arianespace عن الموعد الذي ستستأنف فيه إطلاق صواريخ Vega-C إلى الفضاء والتي كانت قد أوقفت إطلاقها منذ العام الماضي.

وجاء في بيان صادر عن الشركة: "في أكتوبر القادم سنطلق صاروخا من نوع Vega-C إلى الفضاء، ليحمل على متنه عدة أقمار صناعية، لتكون هذه العملية هي أول عملية إطلاق لهذه الصواريخ منذ الحادثة التي وقعت في قاعدة كورو الفضائية في أكتوبر العام الماضي".

وأضاف البيان: "تبعا للخطط فإن الإطلاق القادم لصاروخ Vega-C سينفذ من قاعدة كوروفي غوايانا الفرنسية، في 4 أكتوبر 2023، تمام الساعة 22:23 بالتوقيت المحلي (5 أكتوبر، الساعة 04:36 بتوقيت موسكو)".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الصاروخ الذي سيطلق في أكتوبر سيحمل على متنه قمر THEOS-2 المخصص لاستكشاف الأرض، والذي طورته شركة Airbus Defence and Space بطب من تايلاند، كما سيحمل إلى مدارات الأرض قمر FORMOSAT-7R/TRITON الذي طورته وكالة الفضاء التايوانية.

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وكانت وكالة الفضاء الأوروبية وشركة Arianespace قد قررتا في وقت سابق إيقاف إطلاق صواريخ Vega-C بعد المشكلة التي حدثت في ديسمبر العام الماضي عند محاولة إطلاق أحد هذه الصواريخ إلى الفضاء، إذ كان من المفترض أن يحمل الصاروخ إلى مدارات الأرض قمرين صناعيين هما Pleiades Neo 5 وPleiades Neo 6، المخصصين لاستشعار الأرض عن بعد، ولكن العملية فشلت بسبب عطل أصاب محركاته بعد إطلاقه بدقيقتين و27 ثانية.

المصدر: تاس