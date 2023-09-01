جامعة موسكو بصدد إطلاق أكثر من 20 قمرا صناعيا إضافية

أعلنت جامعة موسكو الحكومية عن نيتها تصميم وإطلاق مجموعة كبيرة جديدة من الأقمار الاصطناعية للدراسات العلمية.

وقال رئيس الجامعة فيكتور سادوفنيتشي: "تخطط جامعتنا لإطلاق أكثر من 20 قمرا صناعيا في إطار مشروع Constellation-270. إطلاق الأقمار الجديدة سيخصص للذكرى السنوية للجامعة التي سيتم الاحتفال بها عام 2025".

وأضاف: "عام 2025 ستحتفل جامعتنا بمرور 270 سنة على تأسيسها، ومشروع Constellation-270 سيخصص إنجازاته الجديدة لهذه الذكرى.. لقد طورنا وأطلقنا من قبل 10 أقمار صناعية، ونخطط بشكل عام لإطلاق أكثر من 20 قمرا إضافية".

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وأشار سادوفنيتشي إلى أن مشروع Constellation-270 يهدف أيضا لاستحداث 5 محطات أرضية ستتوزع على الأراضي الروسية، مخصصة لتلقي الإشارات وتنسيق عمل الأقمار الصناعية، وأن جامعة موسكو الحكومية تعمل على التنسيق مع عدة جامعات روسية وأجنبية بهدف تطوير هذا المشروع.

ويهدف مشروع Constellation-270 لتطوير أقمار صناعية نانوية لاستخدامها في الدراسات العلمية ودراسة الفضاء.

المصدر: فيستي