المسبار القمري الهندي يسجل هزات طبيعية المنشأ على القمر

أعلنت المؤسسة الهندية للدراسات الفضائية في صفحتها على X أن محطتها "تشاندريان – 3" سجلت هزات طبيعية المنشأ على القمر.

وحسب المؤسسة الفضائية فإن جهاز ILSA الخاص بالنشاط الزلزالي الموجود في منصة الهبوط "فيكرام" كان يرد على كل تحركات الروفر القمري، وقد سجل في 26 أغسطس حدثا طبيعيا، وهو هزات ربما تشهد على نشاط زلزالي على القمر.

إقرأ المزيد

يذكر أن ILSA هو أول جهاز لتسجيل الهزات القمرية حمله إلى القمر مسبار "تشاندريان – 3"، وتم تصميمه بناء على تكنولوجيا الأنظمة الكهربائية الميكانيكية. وقد سجل الجهاز تحركات الروفر القمري وغيره من الحمولة المفيدة. وعلاوة على ذلك فإنه سجل في 26 أغسطس الماضي حدثا يبدو طبيعي المنشأ. وجاء في بيان نشرته المؤسسة الفضائية الهندية أنها تدرس مصدر الحادث.

ونشرت المؤسسة الفضائية الهندية كذلك جدولا زمنيا سجل فيه جهاز ILSA حركة الروفر القمري. وكانت المؤسسة قد أعلنت في وقت سابق أن الغاية الرئيسية من جهاز ILSA هي قياس اهتزاز تربة القمر الذي تسببه هزات طبيعية مثل سقوط النيازك وغيرها من الأسباب.

المصدر: تاس