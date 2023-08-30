النيادي ينشر فيديو لتجربة بدلة "سبيس إكس" قبل عودته إلى الأرض

نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي مقطع فيديو، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يختبر فيه بذلة "سبيس إكس" التي سيرتديها خلال رحلة العودة إلى الأرض.

ومن المقرر أن يعود أول رائد فضاء عربي يكمل مهمة سير في الفضاء، إلى الأرض في 3 سبتمبر، بعد مهمة تاريخية على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) استمرت ستة أشهر، وهي أطول رحلة فضائية عربية على الإطلاق حتى الآن.

قمت بتجربة بدلة سبيس إكس للتأكد من أنها لا تحتاج لأي تعديلات على قياساتها بعد قضاء مدة طويلة في الفضاء.



سنرتدي هذه البدلة من جديد بعد أيام إن شاء الله عند العودة عبر مركبة دراجون.. 👨🏽‍🚀 pic.twitter.com/QTl5bcfQJz — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) August 30, 2023

وسيغادر النيادي محطة الفضاء الدولية في 2 سبتمبر على متن المركبة الفضائية "دراغون"، التابعة لـ"سبيس إكس"، والتي من المتوقع أن تنفذ عملية هبوط قبالة سواحل فلوريدا بالولايات المتحدة في 3 سبتمبر، وفقا لمركز محمد بن راشد للفضاء في دبي.

في 2 سبتمبر، تنفصل مركبة دراجون عن محطة الفضاء الدولية، لتحمل على متنها رائد الفضاء سلطان النيادي، وزملاءه في الطاقم رقم 6، حيث سيصلون إلى الأرض يوم 3 سبتمبر.@MBRSpaceCentre | @Astro_Alneyadipic.twitter.com/LcmB6p8lpZ — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) August 29, 2023

وكتب النيادي تعليقا مرفقا بمقطع الفيديو قال فيه: "قمت بتجربة بدلة سبيس إكس للتأكد من أنها لا تحتاج لأي تعديلات على قياساتها بعد قضاء مدة طويلة في الفضاء. سنرتدي هذه البدلة من جديد بعد أيام إن شاء الله عند العودة عبر مركبة دراغون".

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ويظهر الفيديو الخطوات المتبعة لارتداء البدلة حيث يشرح رائد الفضاء الإماراتي بعض المعلومات خلال قيامه بذلك، بينها تغير قياسات الرواد بعد قضاء مدة طويلة في الفضاء.

وخلال فترة وجوده على متن محطة الفضاء الدولية، شارك النيادي في أكثر من 200 تجربة علمية، بما في ذلك علم وراثة النبات وعلوم الحياة البشرية ونمو تبلور البروتين، من بين العديد من التجارب الأخرى.

ويشار إلى أن رحلة العودة إلى الأرض من المحطة الفضائية ستضم أيضا رائد الفضاء الروسي أندريه فيديايف، ورواد فضاء ناسا ستيفن بوين وودي هوبورغ.

المصدر: RT