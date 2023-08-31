جامعتان من روسيا والإمارات قد تتعاونان على تطوير قمر لدراسة الكواكب الخارجية

أعلن رئيس جامعة موسكو الحكومية فيكتور سادوفنيتشي أن جامعة الشارقة الإماراتية أبدت اهتماما بالاقتراحات التي تقدم بها للتعاون مع جامعته على تطوير قمر صناعي جديد.

وحول الموضوع قال سادوفنيتشي: "أبدت جامعة الشارقة اهتماما بالاقتراح الذي تقدمت به للتعاون مع جامعة موسكو الحكومية في مشروع لتطوير وإطلاق قمر صناعي لأبحاث الكواكب الخارجية".

وأضاف:"هناك استجابة إيجابية من هذه الجامعة حول المقترح، إنهم جاهزون لمناقشة فكرة إطلاق قمر صناعي مشترك سيستعمل في دراسة الكواكب الخارجية، ونحن مستعدون لتخصيص أموال لهذا المشروع".

وفي يونيو الماضي، وخلال المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات الروسية والعربية في الإمارات كان سادوفنيتشي قد دعا الجامعات العربية للتعاون مع جامعة موسكو الحكومية في مشروع تطوير قمر صناعي جديد يستخدم للمهام البحثية في الفضاء، وأشار إلى أن هذه الخطوة ستكون في إطار مشروع "Constellation-270" الذي تعمل عليه جامعة موسكو الحكومية لتطوير وإطلاق مراصد وأقمار صناعية للبحث عن الكواكب الخارجية.

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ويوجد في مدارات الأرض حاليا 7 أقمار صناعية نانوية طورها الخبراء في جامعة موسكو الحكومية في إطار مشروع "Constellation-270"، ويعمل الخبراء في الجامعة أيضا على تطوير 6 أقمار أخرى.

المصدر: تاس