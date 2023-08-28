روسيا تخطط لضم دفعات جديدة إلى صفوف رواد الفضاء

أعلن مركز غاغارين الروسي التابع لمؤسسة "روس كوسموس" أنه بدأ باستلام طلبات لاختيار دفعات جديدة من الأشخاص الراغبين بالانضمام إلى صفوف رواد الفضاء.

وحول الموضوع قال رئيس المركز مكسيم خارلاموف:"بدأ مركز غاغارين التابع لمؤسسة روس كوسموس الروسية باستلام الدفعة الأولى من طلبات الأشخاص الراغبين بالانضمام إلى الدفعة الجديدة من رواد الفضاء.. لدينا 12 طلبا نقوم بمعاينتها حاليا، وهناك طلبات أخرى بحاجة للاستكمال سنقوم بمعاينتها بعد أن تجهز".

وفي 10 يوليو الماضي كانت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد أعلنت عن فتح باب تقديم الطلبات للانتساب إلى الدفعة الجديدة من رواد الفضاء، وأشارت المؤسسة إلى أنها ستستمر بقول الطلبات والوثائق من المتقدمين حتى 30 أكتوبر القادم، ويمكن لأي مواطن روسي يستوفي المتطلبات اللازمة المحددة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة أن يتقدم بطلب لدخول مسابقات اختيار الرواد.

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وبعد أن يتقدم الراغبون بطلباتهم سيقوم مركز "غاغارين" الروسي بمعاينتها واختيار المرشحين لتشكيل الدفعة الجديدة من رواد الفضاء، وسيقدم مقترحاته لمؤسسة "روس كوسموس" حول الدفعة الجديدة في مارس العام القادم.

المصدر: فيستي