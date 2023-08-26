 
مباشر

"يا ست الدنيا يا بيروت".. رائد فضاء إماراتي ينشر صورة للعاصمة اللبنانية التقطها من الفضاء

الفضاء

Legion-Media
صورة تعبيرية لرائد فضاء - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vxki

نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، صورة للعاصمة اللبنانية بيروت التقطها من الفضاء.

وكتب رائد الفضاء الإماراتي النيادي أول رائد عربي يسير في الفضاء المفتوح، معلقا على الصورة التي نشرها على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "يا ست الدنيا يا بيروت".

وأضاف: "سلام إلى المدينة التي تتنفس فنّا، وتراثا، وثقافة، وجمالا.. وسلام إلى لبنان الحبيب وطن فيروز، وإلى أهله الطيبين".

وكان رائد الفضاء الإماراتي قد نشر مقطع فيديو مميز أظهر فيه كيف تبدو بعض الدول العربية من الفضاء.

وقام النيادي بتصوير المقطع الذي نشره على صفحته على "X" من نوافذ المحطة الفضائية الدولية المتواجد على متنها حاليا، وأرفق المقطع بالقول "من بلاد الرافدين إلى مسقط الحبيبة، أهدي إليكم هذه الجولة الصباحية فوق شبه الجزيرة العربية من الفضاء".

تجدر الإشارة إلى أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، كان قد ذهب إلى المحطة الفضائية الدولية ضمن طاقم المهمة crew-6، ليخوض أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء ستستمر لستة أشهر متواصلة في المحطة.

ومن المقرر أن يجري رائد الفضاء الإماراتي العديد من التجارب العلمية على متن المحطة، مخصصة لموضوعات مثل آلام الظهر، وبيولوجيا النبات، وصحة القلب والأوعية الدموية، وعلوم المواد، والإشعاع، والنوم، والسوائل، وفقا لنظرة عامة مقدمة من مركز محمد بن راشد للفضاء التي تدير برنامج رواد الفضاء الإماراتيين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا