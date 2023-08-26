"يا ست الدنيا يا بيروت".. رائد فضاء إماراتي ينشر صورة للعاصمة اللبنانية التقطها من الفضاء

نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، صورة للعاصمة اللبنانية بيروت التقطها من الفضاء.

وكتب رائد الفضاء الإماراتي النيادي أول رائد عربي يسير في الفضاء المفتوح، معلقا على الصورة التي نشرها على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "يا ست الدنيا يا بيروت".

وأضاف: "سلام إلى المدينة التي تتنفس فنّا، وتراثا، وثقافة، وجمالا.. وسلام إلى لبنان الحبيب وطن فيروز، وإلى أهله الطيبين".

"يا ست الدنيا يا #بيروت" 🇱🇧



سلامٌ إلى المدينة التي تتنفس فنًّا، وتراثًا، وثقافة، وجمالًا.. وسلام إلى #لبنان الحبيب وطن فيروز، وإلى أهله الطيبين. pic.twitter.com/QTk13hk11w — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) August 26, 2023

وكان رائد الفضاء الإماراتي قد نشر مقطع فيديو مميز أظهر فيه كيف تبدو بعض الدول العربية من الفضاء.

وقام النيادي بتصوير المقطع الذي نشره على صفحته على "X" من نوافذ المحطة الفضائية الدولية المتواجد على متنها حاليا، وأرفق المقطع بالقول "من بلاد الرافدين إلى مسقط الحبيبة، أهدي إليكم هذه الجولة الصباحية فوق شبه الجزيرة العربية من الفضاء".

من بلاد الرافدين إلى مسقط الحبيبة،

أهدي إليكم هذه الجولة الصباحية فوق شبه الجزيرة العربية من الفضاء. pic.twitter.com/30JJeHNqUC — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) April 5, 2023

تجدر الإشارة إلى أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، كان قد ذهب إلى المحطة الفضائية الدولية ضمن طاقم المهمة crew-6، ليخوض أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء ستستمر لستة أشهر متواصلة في المحطة.

ومن المقرر أن يجري رائد الفضاء الإماراتي العديد من التجارب العلمية على متن المحطة، مخصصة لموضوعات مثل آلام الظهر، وبيولوجيا النبات، وصحة القلب والأوعية الدموية، وعلوم المواد، والإشعاع، والنوم، والسوائل، وفقا لنظرة عامة مقدمة من مركز محمد بن راشد للفضاء التي تدير برنامج رواد الفضاء الإماراتيين.

المصدر: RT