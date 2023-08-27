اليابان تنوي تكثيف التعاون مع الهند على استكشاف القمر

ذكرت صحيفة Nikkei اليابانية أن اليابان تنوي تكثيف تعاونها مع الهند في مجالات استكشاف القمر.

وتبعا للصحيفة فإن "الحكومة اليابانية تعتزم تكثيف التعاون مع الهند في إطار برنامج LUPEX الذي يهدف إلى البحث عن احتياطيات الجليد المائي بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، كما تخطط لإرسال بعثة فضائية مشتركة إلى المنطقة المذكورة قبل 31 مارس 2026".

وأشارت الصحيفة إلى أن برنامج "LUPEX" تم الاتفاق عليه بشكل مبدئي عام 2017، ونجاح مهمة Chandrayaan-3 الهندية والتي هبطت في إطارها مركبة وروفر على القمر مؤخرا أعطى زخما جديدا للبرنامح الذي كان قد اتفق عليه ما بين اليابان والهند.

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ويشبه برنامج "LUPEX" المشترك برنامج "Chandrayaan-3" الهندي إلى حد ما، لكن سيتم في إطاره تقاسم المسؤوليات بين البلدين، إذ ستتولى اليابان مهمة تطوير صاروخ فضائي ثقيل ومركبة لجمع العينات من القمر، بينما سيقوم الجانب الهندي بتطوير وحدة هبوط قادرة على إيصال 350 كلغ من الحمولة إلى سطح القمر.

والهدف الرئيسي من برنامج "LUPEX" هو الوصول إلى القطب الجنوبي للقمر والبحث عن احتياطيات الجليد المائي هناك، والتي يعتقد أنها تتواجد بشكل كبير في تلك المنطقة.

المصدر: فيستي