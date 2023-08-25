مركبة الشحن "بروغريس إم إس -24" تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية

التحمت مركبة الشحن "بروغريس إم إس-24" بوحدة "زفيزدا" في القطاع الروسي بالمحطة الفضائية الدولية بصورة أوتوماتيكية وفي الوقت المخطط له.







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وأشارت مؤسسة "روس كوسموس"، إلى أن رائدي الفضاء الروسيين سيرغي بروكوبيف ودميتري بيتيلين من داخل المركبة، ومن الأرض أندريه فادييف كانوا يراقبون سير عملية الالتحام التي تمت بصورة أوتوماتيكية.

وكانت المركبة انطلقت من مطار بايكونور الفضائي فجر أمس وتحمل إلى المحطة الفضائية الدولية 500 كغ من الوقود و420 لترا من الماء و40 كغ من غاز النتروجين المسال و1535 كغ من المعدات والأجهزة المختلفة اللازمة للتجارب.

كما تحمل مواد غذائية لرواد الفضاء الروس العاملين في المحطة الفضائية الدولية.

وكرّست هذه الرحلة للذكرى الـ300 لتأسيس مدينة يكاتيرينبورغ، والذكرى المئوية لميلاد العالم الروسي فلاديمير أوتكين، أبي الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والمركبات الفضائية، حيث رسمت على السفينة صور يكاتيرينبورغ والعالم أوتكين

المصدر: تاس