موسكو.. افتتاح معرض يمكن لزواره التعرف على أقسام المحطة المدارية الروسية الواعدة

أعلن متحف "شوسايف" في العاصمة الروسية موسكو افتتاح معرض خاص لتعريف زواره بأقسام محطة (ROS) المدارية الروسية الواعدة.

وقال القائمون على المتحف: "المعرض الذي يحمل اسم (المحطة المدارية الروسية: عمارة المستقبل) تم افتتاحه ليتعرف الزوار على أقسام محطة (ROS) الواعدة التي تعمل روسيا على تنفيذها".

ومن بين الأشياء الرئيسية التي سيطلع عليها زوار المعرض نموذج للوحدة الأساسية لمحطة (ROS) قام بتطويره طلاب من جامعة "ستروغانوف" الروسية، كما سيكون بإمكان الزوار رؤية الرسومات التخطيطية للتصميم الداخلي للوحدة الأساسية للمحطة.

وحول الموضوع قال النائب الأول لرئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، أندريه إلتشانينوف:"المعروضات تتضمن حزمة الوثائق التي تتوافق مع مسودة تصميم المحطة المدارية الروسية التي نعمل على مشروعها حاليا".

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى "أن المحطة المدارية الروسية الواعدة قد تغني روسيا عن خدمات المحطة الفضائية الدولية، ومن المفترض أن تكون الوحدة الأساسية لهذه المحطة عبارة عن وحدة علمية ووحدة لتأمين الطاقة، وهي نفسها التي كانت روسيا تخطط لإرسالها نحو المحطة الفضائية الدولية عام 2024 ".

وفي فبراير الماضي كان كبير المصممين في مؤسسة "روس كوسموس"، فلاديمير كوجِفنيكوف قد أشار إلى "أن روسيا تخطط لإطلاق الوحدة الأولى من محطتها المدارية الواعدة عام 2027، وستطلق العديد من أقسام المحطة ما بين عامي 2028 و2030".

المصدر: تاس+وكالات روسية