"روس كوسموس" : روسيا ستسرع العمل على أرسال بعثتي"لونا – 26" و"لونا – 27" القمريتين

لم يستبعد مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية تسريع العمل على إعداد بعثتي"لونا - 26" و"لونا - 27" بعد فشل بعثة "لونا - 25" القمرية.

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية يوري بوريسوف أنه سيتم تسريع العمل على إرسال بعثتي "لونا – 26" و"لونا – 27" إلى القمر. جاء ذلك على لسانه في حديث ادلى به لقناة "روسيا – 24" التلفزيونية الروسية حيث أعرب عن الأمل بنجاح بعثات "لونا – 26" و"لونا – 27" و"لونا – 28" المقبلة. وقال:" آمل بأن تكلل بالنجاح بعثات "لونا – 26" و"لونا – 27" و"لونا – 28" المستقبلية وسنحصل على النتائج التي لم نحرزها للأسف عند تحقيق بعثة "لونا – 25".

إقرأ المزيد

وحسب مدير عام "روس كوسموس" فإن الأخصائيين في المؤسسة قد تلقوا خبرات قيمة لا يستهان بها تتعلق بتحقيق الرحلة إلى القمر وإيصال المسبار إلى مدار القمر وإجراء تجارب علمية.

يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن محطة "لونا – 25" الأوتوماتيكية القمرية الروسية تحطمت يوم 19 أغسطس بعد اصطدامها بسطح القمر. وقبل ذلك كانت قد تلقت المحطة أمرا خاصا بتشكيل مدار اهليلجي لتقوم بالهبوط على سطح القمر برفق، ثم ما لبث أن انقطع الاتصال بها.

هذا وقام معهد "كلديش" الروسي للرياضيات التطبيقية بمحاكاة مسار محطة "لونا – 25" قبل تحطمها وحدد مكان وموعد التقائها بالقمر. وحسب البيانات الواردة من المعهد فإن المحطة سقطت الساعة 14.58 يوم 19 أغسطس بتوقيت موسكو في حفرة Pontecoulant G بقطر 42 كيلومترا وتقع في نصف الكرة الجنوبي للقمر.

المصدر: تاس