"روس كوسموس": روسيا اكتسبت خبرة لا تقدر بثمن في الطيران إلى القمر

أكد رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" يوري بوريسوف، أن الخبرات القيمة التي راكمها الاتحاد السوفيتي في الستينيات والسبعينيات للهبوط على القمر، ضاعت عمليا، وانقطع تتابع الأجيال.

وقال بوريسوف: "بعد كل شيء، لم ندرس القمر منذ حوالي 50 عاما. لقد ضاعت الخبرة القيمة التي جمعها أسلافنا في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وانقطع تتابع الأجيال".

وأضاف: "بالمناسبة، أحد الإنجازات، حتى لو كانت المهمة لم تكتمل، هو تشكيل فريق جديد في جمعية البحث والإنتاج "لافوتشكين"، والذي بالطبع، سيأخذ في الاعتبار جميع الأخطاء الضرورية التي ارتكبت خلال هذه المهمة".

وشدد رئيس الوكالة، على أنه على الرغم من الإخفاق في تنفيذ المهمة المستهدفة من مركبة "لونا-25"، فقد اكتسبت روسيا خبرة لا تقدر بثمن في الطيران إلى القمر والدخول في المدار القمري.

وقال بوريسوف: "اكتسبنا خبرة لا تقدر بثمن في الطيران إلى القمر، وإطلاق مركبة فضائية في مدار دائري حول القمر، وإجراء عدد من التجارب العلمية".

أطلقت روسيا مركبة "لونا-25" من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية في 11 أغسطس الجاري، وفي 13 أغسطس أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنه تم تشغيل الأجهزة العلمية في هذه المركبة، وأن المركبة من المفترض أن تدخل مدار القمر في 16 أغسطس، ومن المتوقع أن تهبط على سطحه في 21 أغسطس.

والهدف الرئيسي من مهمة "لونا-25" هو تنفيذ هبوط سلس لهذه المركبة على سطح القمر في منطقة قطبه الجنوبي، واستكشاف ما إذا كانت تلك المنطقة تحوي على الماء أو جزيئات الجليد، إذ اختيرت المنطقة التي تقع شمال فوهة بوغسلافسكي لتكون منطقة الهبوط الأساسية، كما قد تكون المنطقة الواقعة جنوب غرب فوهة مانزيني على القمر خيارا احتياطيا لموقع الهبوط.

ويوم الأحد 20 أغسطس، أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" تحطم محطتها "لونا-25" إثر اصطدامها بسطح القمر، بعد أن انحرفت عن المدار المحدد للهبوط على الجانب المظلم من القمر.

وذكرت الوكالة أنه وفقا للحسابات الأولية، انحرفت المحطة الأوتوماتيكية "لونا-25" عن المدار المحدد لبدء الهبوط وتحطمت بعد ارتطامها بالقمر.

المصدر: RT + نوفوستي