منصة الهبوط التابعة لمحطة Chandrayaan-3 القمرية الهندية تنجح في الاتصال بمسبار Chandrayaan-2 المداري

نجحت منصة الهبوط التابعة لمحطة Chandrayaan-3 القمرية الهندية في الاتصال بمسبار Chandrayaan-2 المداري القمري.

أفادت بذلك يوم 21 أغسطس المؤسسة الهندية للدراسات الفضائية (ISRO). وقالت إن الأخصائيين الهنود يعوّلون على البدء في عملية الهبوط على سطح القمر الساعة 15.15 يوم 23 أغسطس الجاري، حيث يفترض أن تهبط المنصة على سطح القمر برفق ثم سينزل منها روفر Pragyan الذي سيبدأ في تحليل محتويات الصخور القمرية، وستستغرق بعثة الروفر الذي يزن 20 كيلوغراما نحو 14 يوما أرضيا.

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يذكر أن الهند قامت بمحاولة سابقة لإرسال منصة الهبوط والروفر إلى القمر عام 2019 في إطار بعثة Chandrayaan-2. واستطاع المسبار الهندي آنذاك الوصول إلى مدار القمر. لكن مشاكل الاتصال منعت الأخصائيين الهنود من إدخال تعديلات في عملية هبوط المنصة التي انفصلت عن المحطة الأوتوماتيكية المدارية، ما أدى إلى اصطدامها بسطح القمر وتحطمها.

المصدر: إنترفاكس