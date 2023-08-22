روسيا تجري في الفضاء اختبارت على مواد بمواصفات فريدة

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن نيتها إجراء تجارب على مواد بمواصفات فريدة على متن المحطة الفضائية الدولية.

وحول الموضوع قال المدير العام لمركز "كلديش" الروسي التابع للمؤسسة، فلاديمير كوشلاكوف: "سيعمل الرواد الروس الذين سيتواجدون على متن المحطة الفضائية الدولية على إجراء اختبارات على مواد قادرة على ترميم نفسها ذاتيا، وهذه المواد ستستخدم لاحقا في صنع المحطة المدارية الروسية الواعدة".

وأضاف: "نريد إجراء هذه الاختبارات على مرحلتين، في المرحلة الأولى سنتأكد من أن هذه المواد فعالة وتؤدي وظيفتها، وفي المرحلة الثانية نريد تصميم عنصر معين يمكن استخدامه لاحقا في تطوير المحطة المدارية الروسية".

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وأشار كوشلاكوف إلى أن التجارب المذكورة ستتم بإشراف مؤسسة "روس كوسموس" وبالتعاون مع مركز "غاغارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء، كما من المخطط أن يشارك فيها رائد فضاء بيلاروسي سيتم إرساله إلى المحطة الفضائية الدولية.

وكان كوشلاكوف قد أشار عام 2020 إلى أن الخبراء الروس يعملون على تطوير مادة نانوية قادرة على ترميم نفسها ذاتيا في حال تعرضها لأضرار، وأن هذه المادة ستستخدم في المركبات الفضائية لحمايتها من آثار الارتطام بالنيازك الصغيرة، وستكون عبارة عن سائل غير نيوتوني تعتمد لزوجته على معدل الإجهاد الذي يتعرض له.

المصدر: فيستي