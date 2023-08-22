روسيا في شأن تصميم أجزاء من محرك بلازما سيستخدم لتحقيق رحلات إلى حدود المنظومة الشمسية

يعمل مكتب "فاكِل" الروسي للتصاميم على إعداد المظهر الخارجي لمحرك بمقدوره أن ينقل مسابير إلى حدود المنظومة الشمسية.

كما تم تصنيع مجسمات بعض الأجزاء من المحرك المستقبلي الجديد.

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أفاد بذلك مدير عام المؤسسة غينادي أبرامِنكوف على هامش منتدى "الجيش – 2023" العسكري التقني الدولي.

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وأوضح أبرامينكوف أن محرك البلازما الصاروخي العديم الأقطاب يتم تصميمه تحت الإدارة العلمية لمعهد "كورتشاتوف" للبحوث العلمية، وأشار إلى أن المحرك الجديد يعتبر نوعا مستقبليا واعدا من المحركات الكهربائية الصاروخية.

وحسب مدير عام مكتب" فاكِل" للتصاميم فإن كل الأعمال يتم تنفيذها بمشاركة المؤسسات القومية الصديقة، بما في ذلك المؤسسات التي لا علاقة لها بالقطاع الفضائي. وفي ما يتعلق بموعد تصنيع أول نموذج تجريبي لمحرك البلازما الصاروخي، سيتم تحديده بعد نجاح اختبارات مجسماته.

يذكر أن غينادي أبرامينكوف كان قد أعلن في ديسمبر الماضي لوكالة "تاس" الروسية البدء في تصميم محرك البلازما العديم الأقطاب الذي سيكون بمقدوره إيصال مسبار روسي إلى حدود المنظومة الشمسية في أسرع وقت ممكن.

المصدر: تاس