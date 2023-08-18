الإعلان عن موعد الإطلاق الأول لصواريخ Soyuz-5 الروسية الجديدة

كشف مركز "بروغريس" للصناعات الفضائية عن الموعد الذي سيتم فيه تنفيذ عملية الإطلاق الأولى لصوايخ Soyuz-5 الفضائية الروسية الجديدة.

وجاء في تقرير قدمه المركز لرئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين: "من المقرر أن تنفذ عملية الإطلاق الأولى لصواريخ Soyuz-5 في 24 ديسمبر 2025".

وخلال زيارته لمركز "بروغريس" اطلع ميشوستين على سير الأعمال في المركز بشكل عام، وأبلغه الخبراء هناك أن العمل على تصنيع صاروخ Soyuz-5 سيكتمل في 25 نوفمبر 2025، وسينتهي تركيب المعدات اللازمة لإطلاق هذا الصاروخ في قاعدة "بايكونور" الفضائية بحلول أغسطس من نفس العام، ومن المقرر أن تنفذ عملية الإطلاق الأولى في ديسمبر 2025.

وكان نائب المدير العام لمركز "بروغريس" الروسي، دانييل سوبوتين قد ذكر في وقت سابق أن عملية الإطلاق الأولى لصواريخ Soyuz-5 الجديدة ستنفذ نهاية عام 2025.

إقرأ المزيد

بدأت روسيا بالتخطيط لتطوير صاروخ Soyuz-5 عام 2016 ليكون صاروخا فضائيا متوسط الثقل، تعتمد مرحلته الأولى على محركات RD-171MV، ومرحلته الثانية على محركات RD-0124MS المعدلة عن محركات صواريخ Soyuz-2.1b الروسية.

وعام 2018 وقعت روسيا مع كازاخستان اتفاقية لإطلاق هذا النوع من الصواريخ، إذ ستتولى كازاخستان مهمة بناء منصات إطلاق لها في قاعدة "بايكونور" الفضائية، بينما ستطور روسيا هذه الصواريخ ومحركاتها بالكامل.

المصدر: تاس+وكالات روسية