مركبة روسية تنفصل عن المحطة الفضائية وأخرى تطلق نحوها قريبا

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مركبة Progress MS-22 الروسية ستنفصل عن المحطة الفضائية الدولية قريبا تحضيرا لإطلاق مركبة أخرى إلى المحطة.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "من المفترض أن تنفصل مركبة Progress MS-22 عن المحطة الفضائية الدولية في 21 أغسطس الجاري، لتفسح المجال لاستقبال مركبة Progress MS-24 التي ستطلق نحو المحطة في 23 أغسطس".

وأضاف البيان: "في 15 أغسطس الجاري، وفي إطار برنامج الفضاء الروسي تم تفقد نظام Kurs-P في وحدة Zvezda الروسية التابعة للمحطة الفضائية، والذي سيستخدم في عملية فصل مركبة Progress MS-22 عن المحطة".

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تجدر الإشارة إلى أن مركبة Progress MS-22 كانت قد التحمت بالمحطة الفضائية الدولية في 11 فبراير الماضي، وأطلقت هذه المركبة إلى الفضاء بواسطة صاروخ من نوع Soyuz-2.1a، لتكون هذه العملية عملية الإطلاق الفضائي رقم 100 على التوالي التي تنفذها روسيا من دون وقوع أيه حوادث أو مشكلات تقنية.

المصدر: فيستي