الكشف عن موعد إطلاق مركبات "أوريول" الفضائية الروسية الواعدة

كشفت شركة "إينيرغيا" الروسية عن معلومات تتعلق بمواعيد الرحلات الأولى لمركبات "أوريول" الفضائية الواعدة.

إقرأ المزيد

وحول الموضوع قال نائب كبير المصممين في الشركة، فلاديمير كوزنيتسوف: "تقتضي الخطط الحالية أن تطلق أول رحلتين لمركبات أوريول عام 2028".

وأضاف: "عام 2028 من المفترض أن تطلق مركبة أوريول في رحلة فضائية غير مأهولة، وفي العام نفسه يجب أن تحمل المركبة روادا إلى الفضاء في رحلة أخرى".

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت سابقا إلى أن الخبراء في روسيا يواصلون اختبارات أنظمة هبوط مركبات "أوريول" وأنظمة الاتصالات والتحكم الخاصة بهذه المركبات.

وتطور روسيا مركبات "أوريول" الفضائية لتكون بديلا عن مركبات "سويوز" المستخدمة حاليا، ومن المفترض أن تستخدم هذه المركبات في الرحلات الفضائية البعيدة إلى القمر والمريخ، وأن تكون قادرة على العمل مع صواريخ "ينيسيي" الفضائية الروسية الواعدة الفائقة الثقل.

المصدر: وكالات روسية