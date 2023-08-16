الهند تستعد لإطلاق مسبارها الفضائي المخصص لدراسة الشمس

أعلنت مؤسسة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أن الاستعدادات جارية لإطلاق مسبار Aditya-L1 الهندي المخصص لدراسة الشمس.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "تم نقل مسبار Aditya-L1 وتسليمه لقاعدة إطلاق فضائية شرق البلاد، وبدأت التحضيرات لعملية إطلاق المسبار".

وأضاف البيان: " Aditya-L1، أول مسبار هندي لدراسة الشمس على وشك الإطلاق، ولقد وصل المسبار الذي صنعه مركز تكنولوجيا الأقمار الصناعية في بنغالور إلى مركز ساتيش داوان الفضائي في جزيرة سريهاريكوتا".

ومن جهتها أشارت صحيفة Times of India نقلا عن منظمة أبحاث الفضاء الهندية إلى أن المسبار المذكور من المتوقع أن يطلق إلى الفضاء نهاية أغسطس الجاري أو أوائل سبتمبر القادم.

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ومن المقرر أن يتم إطلاق الجهاز في مدار في منطقة نقطة لاغرانج L1 يبعد حوالي 1.5 مليون كلم عن الأرض، والهدف الرئيسي من مهمة Aditya-L1 هو دراسة الهالات الشمسية ودراسة الإشعاعات الشمسية بأطيافها المختلفة.

المصدر: فيستي