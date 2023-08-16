روسيا تطور أقمارا جديدة لاستشعار الأرض عن بعد

ذكرت وسائل إعلام روسية أن الخبراء الروس يعملون على تطوير أقمار صناعية جديدة من فئة Condor-FKA لاستشعار الأرض عن بعد.

وحول الموضوع قال مصدر لوكالة "تاس" الروسية: "تخطط روسيا لزيادة عدد أقمار Condor-FKA المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد، ليكون لديها 4 أقمار عاملة في الفضاء من هذه الفئة".

وأضاف المصدر: "تم حل القضايا الرئيسية المتعلقة بإنتاج قمرين صناعيين آخرين من هذا النوع، وبدأت عمليات إنتاج المعدات اللازمة للقمرين الجديدين".

ويتم تطوير أقمار Condor-FKA بواسطة مركز Mashinostroeniye الروسي للصناعات الفضائية، ويبلغ وزن كل قمر من هذه الأقمار 1050 كلغ، ويمكنه العمل على ارتفاع 500-550 كلم عن سطح الأرض، ويمكن لهذه الأقمار العمل في وضعيات مختلفة لالتقاط 100 صورة يوميا لسطح الأرض.

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وكانت روسيا قد أطلقت أول قمر من أقمار Condor-FKA الجديدة في 27 مايو الماضي من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية، ومن المفترض أن تطلق القمر الثاني عام 2024، وتستخدم هذه الأقمار لاستشعار الأرض عن بعد والتقاط صور لسطحها، ومراقبة الثروة الطبيعية والزراعية، ومراقبة الجليد في المناطق القطبية.

المصدر: فيستي