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وفق الخطة .. محطة "لونا ــ 25" تجري أول تعديل لمسارها نحو القطب الجنوبي للقمر

الفضاء

وفق الخطة .. محطة
Legion-Media
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أفادت وكالة روس كوسموس لأبحاث الفضاء بأن محطة "لونا ــ 25" الأتوماتيكية المتجهة للقطب الجنوبي للقمر، أجرت التعديل الأول لمسارها كما كان مخططا له.

وتم بناء محطة Luna-25 الأوتوماتيكية في منشأة لافوتشكينا العلمية الإنتاجية. (إحدى المؤسسات التابعة لوكالة روسكوسموس الفضائية الحكومية).

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تعرف على "لونا-25"!

وفي 11 أغسطس، انطلق الصاروخ الناقل Soyuz-2.1b مع منظومة التسريع "فربغات" من قاعدة فوستوشني الفضائية، لنقل محطة "لونا ــــ 25" ـــــ أول محطة أوتوماتيكية يتم إطلاقها في تاريخ روسيا الحديث، إلى القطب الجنوبي للقمر.

ويأتي ذلك في إطار المشروع الخاص، الذي يجري تنفيذه بمشاركة روس كوسموس ("لونا ــــ 25" .. المسار نحو القطب الجنوبي للقمر)

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ونقلت RT عملية الإطلاق التي جرت من القاعدة الفضائية "فوستوشني" لحظة بلحظة عبر البث المباشر.

المصدر: RT

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