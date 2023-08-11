إطلاق "لونا-25" سيساعد على تدقيق فرضية ظهور القمر

أشارت عالمة الفلك فايينا روبليوفا المدير العلمي للقبة السماوية في موسكو إلى وجود فرضيتين مختلفتين على الأقل حاليا حول ظهور القمر.





وتشير العالمة في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن نتائج تحليل الرواسب الجليدية في القطب الجنوبي للقمر كجزء من البرنامج العلمي للمحطة الأوتوماتيكية "لونا-25" ستساعد على تأكيد إحدى فرضيات أصل القمر وكيفية ظهور جزيئات الماء عليه.

وتقول: "نأمل أن تسلط المهمة الضوء على أصل القمر. لأنه توجد اليوم على الأقل فرضيتان مختلفتان الواحدة عن الأخرى. وسوف تساعد المعلومات الجديدة على تأكيد إحدى الفرضيات، وتكشف أيضا كيفية ظهور الماء على القمر وما إذا كان هذا مرتبطا بظهور الماء على الأرض".

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ووفقا لها، تشير الفرضية الأولى إلى أن القمر ظهر نتيجة اصطدام الأرض في المراحل الأولى من نشوئها (قبل 4.5-5 مليارات عام) بجسم فضائي بحجم كوكب المريخ وتفتته، وأن هذا الاصطدام أدى إلى انفصال قطعة من الأرض تشكل منها مع مرور الوقت القمر.

وتقول: "هذه الفرضية موجودة منذ فترة طويلة. أما الفرضية الثانية التي بدأت تنافسها حاليا فتفيد بأن الأرض والقمر ظهرا نتيجة عملية واحدة. ويعتقد العلماء الروس أن تصور ظهور القمر من مادة أولية وليس من وشاح الأرض أكثر واقعية من "فرضية الاصطدام".

وتضيف: "إذا أكدت نتائج تحليل الجليد القمري الفرضية الثانية، فسيكون من الممكن استنتاج أن الماء ظهر على الأرض والقمر في نفس الوقت تقريبا عن طريق نقل جزيئات الماء على سطحيهما من قبل المذنبات. كما أن اختلاف الظروف الفيزيائية على الكواكب يوضح أن الماء يجب أن يكون فقط في حالة صلبة على القمر، وليس في حالتين سائلة وصلبة، كما هو الحال على الأرض".

المصدر: تاس